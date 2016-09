Lieber Leser,

wir fassen hier für Sie nochmals einen unserer beliebtesten Artikel der Woche zusammen:

BYD und Daimler haben erst kürzlich bekannt gegeben, gemeinsam ein Elektrofahrzeug für den chinesischen Markt produzieren zu wollen. Doch nun macht der chinesische Batteriehersteller dem Stuttgarter Konzern ausgerechnet in Europa Konkurrenz, denn BYD startet in London die größte E-Bus-Flotte Europas (insgesamt 51 Elektrobusse an, die den jährlichen Schadstoffausstoß an CO2 um 700 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...