Liebe Leser,

für die Aktie der Porsche SE Holding ging es in der vergangenen Woche deutlich nach unten. Zum einen lag das an der allgemein schlechten Stimmung an den Märkten, zum anderen aber auch an wenig erfreulichen Meldungen. So gab das Unternehmen selbst bekannt, dass aktuell einige Anleger Klagen mit Blick auf Schadenersatzforderungen anstrengen würden. Als Grund wird dabei der Dieselskandal rund um VW genannt. Die Porsche SE ist daran nicht direkt beteiligt, allerdings seit 2009 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...