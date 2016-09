Die ARD-Vorsitzende Karola Wille setzt auf eine engere Zusammenarbeit mit dem ZDF. "Wir wollen mit dem ZDF noch näher zusammenrücken, um maximale Synergien zu nutzen", sagte sie in einem Interview mit "Bild am Sonntag". Bei den Olympischen Spielen in Rio hätten die beiden Sender aus einem Studio moderiert: "Im IT-Bereich arbeiten wir an gemeinsamen Projekten. Auch bei anderen Infrastrukturthemen wie zum Beispiel Auslandsstudios sind wir schon im Gespräch. Ich erlebe das ZDF in den Diskussionen sehr offen."

Eine Zusammenlegung von ARD und ZDF lehnte Wille hingegen ab: "Eine Fusion würde die publizistische Vielfalt in unserem Land erheblich beschädigen. In den heutigen Zeiten der Polarisierung in der Gesellschaft müssen wir alles dafür tun, um die Vielfalt zu erhalten."