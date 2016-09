Die Union fällt in der Wählergunst auf ihr Jahrestief, dagegen erreicht die AfD den höchsten Wert in 2016. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die Zeitung "Bild am Sonntag" erhebt, kommen CDU/CSU auf 32 Prozent (minus eins). Es ist der tiefste Wert dieses Jahres.

Die AfD steigt dagegen zum vierten Mal in Folge gegenüber der Vorwoche um einen Zähler und erreicht nun 14 Prozent, das ist der beste Wert der Partei in diesem Jahr. Auch die SPD gewinnt einen Punkt hinzu und erreicht 24 Prozent. Die FDP verliert einen Zähler, wäre aber mit fünf Prozent im Bundestag vertreten. Gegenüber der Vorwoche unverändert bleiben die Grünen mit elf und die Linken mit neun Prozent.

Auf die sonstigen Parteien entfallen erneut fünf Prozent. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 08. und 14. September 2780 Personen befragt. Nach Angaben des Instituts soll die Auswahl der Befragten "repräsentativ" sein.