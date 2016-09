Bayer will nach der Monsanto-Übernahme Vorreiter bei Digital Farming werden. "Wir bei Bayer wollen technologisch immer einen Schritt voraus sein", sagte Liam Condon, Mitglied des Vorstands bei Bayer und Leiter der Division Crop Science, der "Welt am Sonntag".

Wichtig seien Kooperationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, "um gemeinsam mit Landwirten und anderen Partnern neue digitale Technologien entwickeln, testen und vermarkten zu können." Durch Digital Farming sollen Landwirte in Zukunft in der Lage sein, den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutz punktgenau zu steuern und sogar Infektionsrisiken und Schädlingsbefall vorherzusagen, um schon frühzeitig eingreifen zu können. In der Branche werden die Hilfen durch intelligente Roboter-, Sensor- und Satellitentechnik als Durchbruch und Start in ein neues Zeitalter der Landwirtschaft gefeiert. "Die Digitalisierung der landwirtschaftlichen Produktionsprozesse ist ein chancenträchtiger Megatrend mit großem Anwendungspotenzial", heißt es in einem aktuellen Positionspapier des Deutschen Bauernverbandes, das der Zeitung vorliegt.