In Syrien droht erneut eine gefährliche Eskalation: Trotz des Waffenstillstands hat die US-Luftwaffe erstmals einen direkten Luftangriff gegen die Syrische Armee geflogen. Der IS konnte nach dem Angriff einen Gegenangriff lancieren. Es droht eine direkte Konfrontation zwischen Russen und Amerikanern. Russland hat den UN-Sicherheitsrat angerufen.

Bei einem Luftangriff der US-geführten Koalition sind am Samstag mindestens 80 syrische Soldaten getötet worden. Der Angriff habe sich am Samstag in der Nähe des Flughafens von Deir al-Sor ereignet, berichten Reuters, die BBC, die russischen TASS und die staatliche syrischen Nachrichtenagentur SANA. Durch den Angriff sei es Kämpfern der Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) gelungen, die syrischen Truppen in Dschebel Tharda zurückzudrängen. Das russische Armee bestätigte die Luftschläge und sprach von mindestens 60 getöteten Syrern. Die syrische Armee erklärte, der Angriff sei ein Beweis dafür, dass die USA den IS unterstützten. Das russische Verteidigungsministerium safte laut TASS, dass unmittelbar nach dem Angriff auf die syrische Armee eine Offensive des IS bei Deir al-Sor begonnen habe. Die SANA meldet, dass die ...

