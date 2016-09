Der Appetit chinesischer Investoren auf deutsche Unternehmen ist so groß wie nie zuvor. Der Umfang der Übernahmen mit chinesischer Beteiligung ist in den vergangenen Monaten geradezu explodiert: In der ersten Hälfte des Jahres zählte die Unternehmensberatung "Ginkgo Tree Advisors" in einer Analyse für die "Welt am Sonntag" hierzulande 30 Zusammenschlüsse und Übernahmen mit chinesischer Beteiligung.

Insgesamt wurden dabei acht Milliarden Euro gezahlt. Das ist ein gewaltiger Sprung: Im gesamten vergangenen Jahr kauften chinesische Unternehmen nur für 900 Millionen Euro in Deutschland ein, im Jahr 2014 waren es 1,7 Milliarden Euro. "Im ersten Halbjahr 2016 haben chinesische Investoren mehr Geld für deutsche Unternehmen ausgegeben als in den gesamten fünf Jahren zuvor; vielleicht sogar mehr als in den vergangenen zehn Jahren zusammen genommen", sagte Daniel Koller, Managing Partner von Ginkgo Tree Advisors, der Zeitung. Verantwortlich für die stark gestiegene Zahl seien viele große Geschäfte der vergangenen Monate.

Das wohl spektakulärste sei die Übernahme des Roboterherstellers Kuka durch den chinesischen Elektrogerätehersteller Midea für vier Milliarden Euro gewesen.