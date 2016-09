Vom richtigen Zeitpunkt über das Kündigungsschreiben bis zu Übergabe und Abschied - was Arbeitnehmer beachten sollten, wenn sie ihren Job ordentlich kündigen wollen.

Damit die Kündigung des eigenen Arbeitsvertrages rechtlich einwandfrei über die Bühne geht, müssen Arbeitnehmer einige entscheidende Punkte beachten. Neben dem richtigen Zeitpunkt und dem korrekt formulierten Kündigungsschreiben zählt auch die korrekte Abwicklung des Noch-Jobs. Fünf Dinge, die jeder Arbeitnehmer beachten sollte, wenn er seinen Job verlässt:

Schritt 1: Kündigungszeitpunkt

Wenn Sie nett sind, dann reichen Sie Ihre Kündigung nicht auf den letzten Drücker ein, sondern vor der Frist und lassen Ihrem Noch-Arbeitgeber damit ein paar Tage mehr Zeit, einen Nachfolger zu finden. Das wäre allerdings die Kür an Nettigkeit. Wollen Sie sich lieber einfach an die Pflicht halten, läuft es wie folgt:

Wer kündigt, muss bestimmte Fristen einhalten. In der Regel stehen diese im Arbeitsvertrag oder im geltenden Tarifvertrag. Trifft beides nicht zu, so gelten im Zweifelsfall die Regelungen des Paragraphen 622 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Demnach beträgt die Kündigungsfrist generell vier Wochen. Entweder zum 15. eines Monats oder zum Monatsende. Von dieser Regelung gibt es aber diverse Ausnahmen. So beträgt die Kündigungsfrist in der Probezeit - sofern sie nicht vertraglich anders vereinbart wurde - nur zwei Wochen. Zudem gibt es eine Begrenzung nach oben: Bei 20 Jahren Betriebszugehörigkeit sind es sieben Monate - länger darf eine Kündigungsfrist laut Gesetz nicht sein. Das gilt sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer.

Tarifvertragliche Fristen stechen übrigens die gesetzlichen aus. Beträgt die Kündigungsfrist laut Tarifvertrag weniger als per Gesetz, so gilt die tariflich vereinbarte Kündigungsfrist, auch wenn sie die gesetzliche vorgeschriebene unterbietet.

Wichtig: Die per Arbeitsvertrag festgehaltene Kündigungsfrist des Arbeitnehmers darf nie länger sein als die des Arbeitgebers und die Kündigungsfrist muss (abgesehen vom Tarifvertrag) immer mindestens der des Gesetzgebers entsprechen - darf also nicht kürzer sein als im BGB festgeschrieben. Eine sehr gängige Methode ist es, dass die Kündigungsfrist des Arbeitnehmers an ...

