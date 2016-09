Eine heftige Detonation in Manhattan verletzt zahlreiche Menschen. Der Bürgermeister spricht von einer vorsätzlichen Tat. Dann findet die Polizei einen verdächtigen Gegenstand: ein Dampfdrucktopf mit Kabeln.

Bei einer heftigen Detonation im New Yorker Stadtteil Manhattan sind 29 Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Angaben von Bürgermeister Bill de Blasio war die Ursache der Explosion am Samstagabend (Ortszeit) zunächst noch ungeklärt, aber man gehe von einem "vorsätzlichen Akt" aus. Hinweise auf eine Verbindung zu Terrorismus gebe es bisher nicht, sagte er am Sonntag.Kurz ...

