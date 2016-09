Der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank wird auch in der neuen Woche maßgeblich über die Entwicklung am deutschen Aktienmarkt entscheiden. Die Bekanntgabe des Leitzinses am Mittwoch gilt als das zentrale Ereignis der nächsten Tage. Die meisten Marktbeobachter rechnen inzwischen nicht mehr mit einer weiteren Anhebung der Zinsen. Dazu waren die jüngsten Konjunkturdaten zu schwach. Sollte Janet Yellen aber die Zinsen doch früher anheben, wäre dies eine böse Überraschung für viele - mit entsprechenden scharfen Reaktionen am Aktienmarkt.

