Im nordrhein-westfälischen Ibbenbüren im Kreis Steinfurt sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Jugendliche nach einem Verkehrsunfall in ihrem Fahrzeug ertrunken. Der Pkw, besetzt mit einem 17-Jährigen, einem 15-Jährigen und einem 14-Jährigen, sei aus bisher ungeklärter Ursache auf dem ehemaligen Gelände der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in einen Kanal gefahren, teilte die Polizei mit.

Es sei bisher noch nicht bekannt, wer der Fahrzeugführer war, sagte ein Polizeisprecher der dts Nachrichtenagentur. Der 15-Jährige und der 14-Jährige ertranken, der 17-Jährige konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Taucher der Feuerwehr orteten im Wasser das Fahrzeug, welches durch eine Spezialfirma geborgen werden musste.