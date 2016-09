Im bayerischen Lechbruck am See im Landkreis Ostallgäu ist am Samstag ein 48-jähriger Landwirt von einem Jungstier getötet worden. Nachdem der Mann nach Feldarbeiten nicht nach Hause gekommen war, hatte dessen Ehefrau eine Suche nach dem Landwirt veranlasst, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Feuerwehr fand den leblosen Körper des Opfers auf seiner gepachteten Viehweide in unwegsamen Gelände: Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aufgrund der aktuellen Gefahrensituation wurde durch den hinzugezogenen Veterinär die unverzügliche Tötung des Stieres angeordnet und durchgeführt. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Ermittlungen.