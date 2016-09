Liebe Leser,

in der letzten Woche wurde verstärkt unser Beitrag zu BMW aufgerufen. Wir hatten berichtet, dass BMW verstärkt auf Elektroautos setzen möchte, auch wenn der reguläre Markt derzeit ebenfalls gut aussieht, denn im Juli hatte BMW den "besten Juli aller Zeiten" vermelden können, was die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge betraf: 180.080 Fahrzeuge - ein Plus von 4,0%. Von Jahresbeginn bis Juli einschließlich lag das Wachstum sogar noch darüber, bei 5,5% (auf 1.343.217 Fahrzeugen).

Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...