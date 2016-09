Der teuerste Weißwein der Welt? Kommt von der Saar. Der Rekord poliert den Ruf deutscher Weine. Aber ist er wichtiger als 100 Parker-Punkte?

Entzücken, Euphorie, Adrenalinschübe gar traut man Egon Müller nicht zu. Wie er so dasteht in seiner historisch duftenden Bibliothek, macht er jederzeit den Eindruck, als könne er seine Leidenschaften in Zaum halten, seine Hochgefühle kontrollieren. Egon Müller lässt sich Zeit. Für seinen Besucher. Für seine Antworten. Und vor allem für die Verarbeitung und Vermarktung seiner komplexen Weine. Mehr als zehn Jahre bereitete Müller seinen Coup vor. Mehr als zehn Jahre ließ er seinen Schatz im gutseigenen Keller zur Sensation reifen. Zum Auktionsrekord. Zum teuersten Weißwein der Welt.

Die Geschichte des deutschen Weinwunders beginnt 2003, gleich oberhalb des kaum als Weingut auszumachenden, leicht verwitterten Herrenhauses zu Füßen des Scharzhofbergs, am Unterlauf der Saar, wenige Kilometer bevor der Fluss in die Mosel mündet. Es ist Erntezeit, jede Traube wird buchstäblich handverlesen, eingehend betrachtet, begutachtet, bewertet. Schön sind die Reben im Spätherbst nicht mehr; Botrytis cinerea hat sich bereits an ihnen zu schaffen gemacht, eine edle Grauschimmelfäule, die die Rieslingtraube perforiert und in der Folge rosinenartig austrocknen lässt. Ihr Saft ist so konzentriert, dass er im vergorenen Zustand vor Aromen schier explodiert. Und zwar noch Jahrzehnte nach der Abfüllung. Manche Weine altern mehr als 100 Jahre.

1000 Euro pro Reifejahr

Egon Müllers Scharzhofberger Trockenbeerenauslese (TBA) ist erst zwölf, als er 1000 Euro für jedes Reifejahr erzielt. Bei der Weinversteigerung Mosel-Saar-Ruwer des Verbands der Prädikatsweingüter (VDP) am 19. September 2015 treiben Kunden den Preis auf sagenhafte 12.000 Euro - kein anderer Weißwein der Welt ist Connaisseuren mehr wert. "Ja", sagt Müller bedächtig und gönnt sich ein leises Lächeln: "Da spürt man schon Adrenalin." Vor allem, weil Auktionsrekorde für deutsche Spitzenweine längst keine Ausnahme mehr sind, sondern beinah schon die Regel: Sechs der zehn teuersten Weißen in 2015 kamen aus Deutschland, allein drei davon von Müller (siehe Rangliste Seite 98).

Weinliebhaber, Spekulanten und Sammler aus aller Welt blicken erstaunt nach Deutschland. Die Renaissance des Rieslings ist ein offenes Geheimnis, mag sein: Die internationale Weinkritik ist seit einem Jahrzehnt schon voll des Lobes für trockene Lagenrieslinge zwischen 20 und 60 Euro. Sicher, Winzer wie Friedrich Becker können für ihre feinen Spätburgunder in der Spitze mehr als 100 Euro verlangen. Und natürlich, die Qualitätsoffensive der deutschen Winzer ist so enorm, dass zum Beispiel Volker Raumland aus Rheinhessen Sekte abfüllt, für die er bis zu 160 Euro verlangen kann. Aber 12.000 Euro - das ist dann doch noch mal etwas anderes.

Die 15 teuersten Weißweine der WeltEdelsüß zählt. Sieben der Top-Weine stammen aus Deutschland. Dreimal Müller! 1Egon Müller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel7646 Euro*2Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Côte de Beaune5238 Euro3Joh. Jos. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel4256 Euro4Domaine de la Romanée-Conti Montrachet Grand Cru, Côte de Beaune, France4135 Euro5Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Côte de Beaune2498 Euro6Egon Müller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Eiswein Goldkapsel, Mosel2280 Euro7Egon Müller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Eiswein, Mosel1870 Euro8Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Côte de Beaune1532 Euro9Dom Pérignon P3 Plenitude Brut, Champagne1485 Euro10Coche-Dury Les Perrieres, Meursault Premier Cru1448 Euro11Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru, Côte de Beaune1412 Euro12Schloss Johannisberg Goldlack Riesling Trockenbeerenauslese, Rheingau1394 Euro13Dr. Bassermann-Jordan Forster Jesuitengarten Riesling Trockenbeerenauslese, Pfalz1382 Euro14Domaine des Comtes Lafon Montrachet Grand Cru, Côte de Beaune1327 Euro15Kloster Eberbach Rauenthaler Baiken Riesling Trockenbeerenauslese, Rheingau1296 Euro

