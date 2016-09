In Osten der Ukraine fallen immer noch Schüsse. Es gibt Opfer. Die Separatisten und die ukrainische Führung sind nur zu einer kleinen humanitären Geste bereit. Erstmals seit Monaten gibt es einen Gefangenenaustausch.

In der brüchigen Waffenruhe in der Ostukraine haben die Kiewer Führung und prorussische Separatisten erstmals seit Monaten wieder Gefangene ausgetauscht. Die ukrainische Seite entließ am Samstag drei Männer und eine Frau in die Separatistengebiete. Die sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk ließen zwei Ukrainer frei, wie die Agentur Interfax ...

Den vollständigen Artikel lesen ...