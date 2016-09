Am dritten Spieltag der Bundesliga hat der FSV Mainz im ersten Sonntagsspiel 3:1 beim FC Augsburg gewonnen. Bereits nach sieben Minuten erzielte Jhon Cordoba das erste Tor der Begegnung: Malli zog eine Ecke scharf an den Fünf-Meter-Raum, Cordoba köpfte ein.

Insgesamt hatte Mainz die Partie in der ersten Hälfte voll im Griff und zeigte die deutlich reifere Spielanlage. In der zweiten Halbzeit sorgten etliche Unterbrechungen wegen Foulspiels dafür, dass die Partie immer zerfahrener wurde. Allerdings entwickelte der FCA mehr Zug zum Tor und erzielte in der 73. Minute durch Stafylidis den Ausgleich. Dieser hielt allerdings nur zwei Minuten: In der 75. Minute erzielte Malli mit einem Kopfballtor die erneute Führung der Mainzer.

Ein Tor von Yoshinori Muto in der 81. Minute sorgte dafür, dass die Mainzer die Partie sicher zu Ende spielen konnten. Allerdings musste der Mainzer Rodríguez in der letzten Minute der Nachspielzeit mit Rot vom Platz. Am vierten Spieltag muss Mainz in Bremen ran, Augsburg spielt in Leverkusen.