Mit einem Schlag ist die Angst vor Anschlägen in New York wieder da: Bei einer Bombenexplosion werden 29 Menschen verletzt, ein zweiter Sprengsatz in der Nähe ging wohl nur durch Zufall nicht hoch.

Haluk Ortalan hat einige Terroranschläge in seinem Leben erlebt. Vor 40 Jahren ging eine Bombe in seiner Heimatstadt Ankara hoch, die Fensterscheiben in seiner Wohnung zerbarsten von dem Druck. Vor 15 Jahren stand er auf dem Dach eines New Yorker Hochhauses in der 35th Straße und sah das World Trade Center brennen: "Ich habe nur noch geweint".

Keine zwei Blocks vom Hotel Chelsea, wo Ortalan als Pförtner und Brandschützer arbeitet, ging vergangene Samstagnacht eine Bombe in einem Müllcontainer hoch. Die Explosion in New York war so stark, dass der Behälter als Feuerball quer über die Straße flog. "Niemand ist mehr sicher", sagt Ortalan, der seit 30 Jahren in New York lebt und schon lange Orte mit vielen Menschen meidet.

Es war eine Nacht der Angst und Ratlosigkeit in New York. ...

