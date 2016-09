Berlin (ots) - Der ehemalige Vorsitzende der Monopolkommission, Daniel Zimmer, macht Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub für die Misere bei Kaiser's Tengelmann verantwortlich. "Er hat sich von Anfang an auf Edeka versteift und hält stur daran fest", sagte Zimmer dem Berliner "Tagesspiegel "(Montagausgabe).



