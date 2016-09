DJ WOCHENENDÜBERBLICK/17. und 18. September 2016

Chinesische Übernahmen von deutschen Unternehmen explodieren

Der Appetit chinesischer Investoren auf deutsche Unternehmen ist groß wie nie. Die Übernahmen sind in den vergangenen Monaten geradezu explodiert: Bereits 30 Zusammenschlüsse und Übernahmen mit chinesischer Beteiligung in der ersten Hälfte des Jahres zählte die Unternehmensberatung Ginkgo Tree Advisors in einer Analyse für die WamS. Verantwortlich für den Boom ist die Niedrigzinspolitik der Notenbanken.

Brisantes Gutachten zu BER-Eröffnung kommt erst nach Berlin-Wahl

Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg hat eine externe Untersuchung des BER-Eröffnungstermins beauftragt. Das Gutachten der Beratungsgesellschaft Netherlands Airport Consultans (NACO) soll aber erst nach der Berlin-Wahl bekanntgegeben werden. Von der Existenz des Gutachtens wisse Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zwar, angeblich aber nichts über dessen Ergebnis.

BaFin will noch mehr Derivate abschaffen - CFDs im Visier

Die Finanzaufsicht hat weitere Finanzprodukte im Visier und schließt Verbote nicht aus. Aktuell stehen Differenzgeschäfte und binäre Optionen unter Beobachtung. "Anleger verlieren mit dieser Art von Wetten auf minimale Preisveränderungen bei Aktien, Währungen und Rohstoffen in den allermeisten Fallen", sagte Elisabeth Roegele, Leiterin der Wertpapieraufsicht. Ob die Behörde nach Bonitatsanleihen auch CFDs und binären Optionen ein Verbot anstrebt, ließ sie offen, ließ aber keinen Zweifel daran, dass es zu weiteren Interventionen kommen wird.

Parteienforscher: Unions-Debatte über Merkel "selbstmörderisch"

Nach Einschätzung von Parteienforschern könnte sich bei einer Wahlniederlage der CDU in Berlin der Streit um die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel verschärfen. Politikwissenschaftler Arzheimer warnt: "Diese Frage ein Jahr vor der Bundestagswahl zu stellen wäre selbstmörderisch, insbesondere, da es in der CDU keinen plausiblen Nachfolger gibt".

Autozulieferer Kiekert im Visier der Kartellbehörden

Bei Ermittlungen gegen ein mutmaßliches "Türschloss-Kartell" ist mit Autozulieferer Kiekert ein weiterer Beschuldigter bekannt geworden, berichtet die BamS. Demnach sollen mehrere Zulieferer illegal die Preise für Türschlösser abgesprochen haben auf Kosten der Autokonzerne. US-Justizministerium und EU-Wettbewerbsdirektion haben Ermittlungen eingeleitet.

BIZ: Mehr Euro-Kredite an Industrieländer wegen EZB-Anleihekäufen

Die Anleihekäufe der EZB führen nach Aussage der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zu einer höheren Vergabe von in Euro denominierten Krediten. Wie die BIZ in ihrem Quartalsbericht schreibt, betrifft das besonders die Vergabe in Industrieländer außerhalb des Euroraums und zeigt, dass der Euro zu einer internationalen Finanzierungswährung zu werden beginnt. Die Geldpolitiker müssten daher die grenzüberschreitenden Folgen ihrer Politik im Blick behalten.

Star-Ökonom Rogoff fordert 6 Prozent Minuszins und Bargeld-Limit

Der frühere IWF-Chefökonom Kenneth Rogoff fordert drastische Minuszinsen im Falle einer erneuten Finanzkrise. Zudem sollen Sparer nicht mehr auf Bargeld ausweichen können: Die verfügbaren Geldscheine sollten sich auf Kleinstbeträge von 20ern bis hin zu Münzen beschränken.

Kaiser's Tengelmann: Dramatischer Umsatzeinbruch um 13,5 Prozent

Die Schließungspläne bei der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann sollen kurz vor der entscheidenen Aufsichtsratssitzung am Freitag konkreter werden. Nach einem Bericht BamS sei die Lage "dramatisch". Demnach wurde im Geschäftsjahr 2015/16 ein Verlust von 90 Millionen Euro erzielt, der Umsatz ging um 13,5 Prozent zurück. Rund 80 Supermärkte stehen vor dem Aus.

Sonntagsfrage: Union fällt auf Jahrestief, AfD auf Jahreshoch

Die Union fällt in der Wählergunst auf ihr Jahrestief, dagegen erreicht die AfD den höchsten Wert in 2016. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstitut Emnid für die BamS kommen CDU/CSU auf 32 Prozent (minus 1 Punkt). Das ist der tiefste Wert dieses Jahres. Die AfD steigt dagegen zum vierten Mal in Folge um einen Prozentpunkt und erreicht 14 Prozent.

Opel will trotz Brexit dieses Jahr zur Profitabilität zurück

"Wir halten an unserem Ausblick fest", sagte Opel-Chef Neumann. Nachdem Opel erstmals seit 2011 wieder schwarze Zahlen schreiben konnte, entwickelt sich der Absatz positiv. So liegt Opel/Vauxhall in Europa nach acht Monaten mit 778.000 Einheiten mit 5,7 Prozent im Plus. Die Hoffnungen sind auf das Elektroauto Ampera-e mit 400 km Reichweite gerichtet.

Gabriel warnt: Bei CETA-Scheitern setzen USA und China die Standards

SPD-Vorsitz Gabriel warnt eindringlich vor einer Ablehnung des Freihandelsabkommens CETA: "Würde CETA scheitern, dann wäre der Versuch, die Globalisierung so zu gestalten, auf Jahrzehnte gescheitert. Denn niemand würde uns Europäer dann noch erst nehmen. China und die USA würden dann die Standards für Handelsabkommen setzen".

Renzi: Bratislava-Ergebnis zur Flüchtlingskrise völlig unzureichend

Italiens Ministerpräsident Renzi hat die Ergebnisse des EU-Treffens in Bratislava als völlig unzureichend kritisiert. "Entweder akzeptiert man die italienische These und geht nach Afrika, schließt internationale Kooperationsabkommen und hält die Menschen auf, ..., oder man erklärt einfach, dass man dabei ist, Zeit zu verlieren". In dem in Bratislava vorgelegten Papier sei nicht einmal die Rede von Afrika gewesen.

Ex-Kanzler Gerhard Schröder kritisiert mangelnde Fairness der USA

Der ehemalige Bundeskanzler Schröder (SPD) unterstützt die Anti-TTIP-Proteste und kritisiert eine mangelnde Fairness der USA gegenüber der deutschen Industrie. "CETA ja, TTIP so nicht!", sagte Schröder. Mit Kanadiern verhandele man auf Augenhöhe; US-Amerikanern strebten nach Dominanz. Schröder kritisiert auch eine mangelnde Fairness der Amerikaner: Strafzahlungen wie bei Siemens, Bosch und VW schienen eher die deutsche Industrie schädigen zu sollen.

Bayer-Chef Baumann sieht in Monsanto-Deal "guten Tag für Menschheit"

Bayer-Chef Baumann verteidigt die Übernahme: "Dies ist für die Menschen insgesamt ein guter Tag, weil wir durch die Verbindung der beiden Unternehmen die Ernährungsprobleme der Welt besser angehen können". Auch verwahrte er sich gegen Kritik von Kirchen und Umweltschützern: "Die Frage ist, ob wir mit einer falsch verstandenen Agrarwende den globalen Nahrungsmangel noch verschärfen wollen".

NRW-Umweltminister kritisiert Bayer-Monsanto-Deal als "beunruhigend"

NRW-Umweltminister Remmel (Grüne) kritisiert die Übernahme von Monsanto durch Bayer: "Die Mega-Fusion ist beunruhigend und ich kann nur hoffen, dass sich bei Bayer nicht die Monsanto-Firmenkultur durchsetzt".

CDU-Wirtschaftsexperten fürchten EU-Austritt der Briten

Der CDU-Wirtschaftsflügel drängt die EU, Großbritannien die Mitgliedschaft weiter zu ermöglichen. Die Wirtschaftspolitiker fürchten vor allem Nachteile für Deutschland. Die Bundesrepublik wäre dann nicht mehr in der Lage, finanziellen Begehrlichkeiten der südeuropäischen Länder entgegenzutreten. Eine Mehrheit gegen Euro-Bonds zu finden würde dadurch "extrem erschwert".

Red Bull erzielt bestes Jahresergebnis seiner Geschichte

Der Energy-Drink-Hersteller Red Bull GmbH hat das beste Ergebnis seiner Geschichte erzielt. Aus einem Jahresumsatz von 3,2 Milliarden Euro (plus 20 Prozent) fiel ein Nettogewinn nach Steuern von 500,1 Millionen Euro ab (plus 35 Prozent).

EU-Kommissionspräsident Juncker will schnellen Briten-Austritt

Juncker hat Großbritannien zu einem raschen Austritt aufgefordert. Es wäre "im Sinne aller Beteiligten besser, das Scheidungs-Schreiben so bald wie möglich einzureichen, um die Phase der Unsicherheit nicht unnötig in die Länge zu ziehen".

Steinbrück hält Anti-Freihandels-Kurs der SPD für fatal

Der frühere Bundesfinanzminister Steinbrück fordert von seiner Partei ein klares "Ja" zum internationalen Freihandel. "Für meine Partei wäre es fatal, wenn wir Sozialdemokraten uns in die Reihen der Freihandelsgegner eingliedern". Die Europäer würden dann bei der Festlegung internationaler Standards nicht mehr mitbestimmen.

Bundesregierung unterstützte TTIP-Gegner finanziell

Die Bundesregierung hat TTIP-Gegner mit einer sechsstelligen Summe unterstützt. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, erhielt die Nicht-Regierungsorganisation (NGO) Deutscher Naturschutzring 105.350 Euro für ihre Aktivitäten gegen TTIP.

Brandenburgs Generalstaatsanwalt geht gegen gefälschte Pässe vor

Generalstaatsanwalt Rautenberg will rund 18.000 Datensätze beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) beschlagnahmen. Anlass ist, dass das Bamf gefälschte Pässe für echt erklärt. Rautenberg: "Ich will wissen, wer genau im Land ist, und ich möchte mir, wenn etwas passiert in unserem Land, nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht alles vorher hätte unternehmen können". Auch Bayerns Innenminister Hermann (CSU) kritisierte das Unvermögen des Bamf.

Rekordzahl in Berlin - Über 21 Prozent Briefwähler

So viele Wähler wie nie haben ihre Stimme bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus per Brief abgegeben. Es seien rund 525.000 Wahlscheine ausgestellt worden, was 21,1 Prozent aller Wahlberechtigten entspricht, teilte die Landeswahlleiterin mit.

Deutscher Richterbund warnt vor schneller Zustimmung zu Ceta

Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes hat vor einer vorschnellen Zustimmung zum Freihandelsabkommen Ceta gewarnt. "Irgendwann wollen Politiker die Diskussion beenden und Fakten schaffen", sagte Jens Gnisa: "Wir halten das aber nicht für richtig. Die rechtlichen Bedenken gegen Ceta sind noch nicht geklärt".

Schaeffler schließt größere Zukäufe aus

Der Herzogenauracher Wälzlagerhersteller und Autozulieferer Schaeffler will sein Geschäft mit Komponenten für Elektro- und Hybridfahrzeuge weiter ausbauen. Große Zukäufe in den Bereichen seien aber nicht geplant, sagte Vorstandschef Rosenfeld: "Übernahmen mit Größenordnungen im unteren dreistelligen Millionenbereich sind jedoch eine Option".

