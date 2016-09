Lieber Leser,

unsere Berichterstattung zu Linde wurde in dieser Woche besonders häufig aufgerufen: Hatte das Unternehmen doch am Montag eine Mitteilung verschickt, in der es wörtlich hieß: "Die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Linde AG empfehlen in inhaltlicher Übereinstimmung mit dem Vorsitzenden des Vorstands dem Linde-Vorstand und dem Aufsichtsrat, die vorläufigen Gespräche mit Praxair, Inc. über eine mögliche Zusammenlegung beider Unternehmen zu beenden. Während die strategische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...