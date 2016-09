Lieber Leser,

wir haben in der vergangenen Woche über die Fusions- und Verkaufsgerüchte berichtet, die derzeit den Deutsche Bank-Vorstand empören. Wir fassen nochmal in Stchpunkten zusammen:

John Cryan hat in einem Schreiben der Belegschaft versprochen, ab sofort jeden Monat über den neuesten Stand des Umbaus berichten zu wollen. So gab er den Beschäftigen zum Beispiel mit auf den Weg: "Lassen Sie sich also bitte nicht von Fusions- und Verkaufsspekulationen verunsichern. Vor allem ...

