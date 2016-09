Äpfel sind das Lieblingsobst der Deutschen. Die Bodenseeregion ist eines der wichtigsten Anbaugebiete für Äpfel in Deutschland. Sie bietet hierfür ein optimales Klima. Landwirtschaftsminister Peter Hauk MdL eröffnete am Freitag in Salem offiziell die Apfelernte am Bodensee. Bildquelle: Shutterstock.com Minister Hauk: "Die Marke ‚Obst vom...

