Für Unternehmen in der Lebensmittelbranche besteht immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Dennoch müssen jedes Jahr weltweit enorme Mengen an Obst, Gemüse und Fleischwaren als Abfall entsorgt werden. Kühlung verlangsamt, wie wir alle wissen, die Aktivität der Mikroorganismen und verbessert so die Haltbarkeit der Lebensmittel. Der Stromverbrauch für das neue innovative...

Den vollständigen Artikel lesen ...