Die Cornell-Universität in New York hat eine neue Erdbeersorte herausgebracht, die intensives Aroma in einer Beere konzentriert, die groß genug ist, um eine Handfläche auszufüllen. Mit über 50 g ist Archer mit der Größe einer Pflaume oder eines kleinen Pfirsichs vergleichbar. Allerdings überstiegt der Geschmack und das Aroma das, was man von einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...