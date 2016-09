BÜHL (dpa-AFX) - Deutsche greifen einer Erzeugerorganisation zufolge immer mehr zu heimischen Weihnachtsbäumen. Der Anteil hierzulande gewachsener Christbäume auf dem deutschen Markt könne in diesem Jahr 90 Prozent erreichen, teilte der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger (BVWE) in Bühl mit. Dem BVWE-Vorsitzenden Bernd Oelkers zufolge nimmt das Angebot an inländischen Bäumen weiter zu und drängt die Importe zurück. Grund hierfür sei die steigende Nachfrage von Verbrauchern nach "regionalen Naturbäumen". Zweifel an dieser Darstellung gibt es bei der dänischen Branchenvereinigung Danske Juletræer. Demnach exportierte das Land zuletzt etwa fünf Millionen Bäume pro Jahr nach Deutschland. An den Preisen für Weihnachtsbäume ändert sich laut Bundesverband 2016 hingegen nur wenig./pra/DP/zb

