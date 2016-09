Der Finanzkonzern Phoenix Group will der Deutschen Bank die britische Versicherungstochter Abbey Life abkaufen. Die Gespräche sind in einem fortgeschrittenen Stadium. Angeblich soll der Zukauf in den kommenden Wochen festgezurrt werden. Phoenix will für die Finanzierung knapp 1 Mrd. Euro (800 Mio. Pfund) aufbringen.



Das Geldhaus hatte die Tochter vergangenen Oktober auf den Prüfstand gestellt. Zu den Interessenten gehörten auch der Schweizer Rückversicherer Swiss Re und Legal & General. Ermittlungen der britischen Finanzaufsicht FCA verzögerten den Verkaufsprozess. Diese prüft, wie Abbey Life langfristige Lebensversicherungskunden behandelt hat. Bei einer Bestrafung müsste der Versicherer seine Kunden entschädigen oder eine Geldbuße bezahlen.



Die Deutsche Bank hatte Abbey Life im Sommer 2007, kurz vor Ausbruch der globalen Finanzkrise, von der Großbank Lloyds übernommen und knapp 1,5 Mrd. Euro (damals 977 Mio. Pfund) dafür gezahlt. Seit dem Jahr 2000 macht Abbey Life kein Neugeschäft mehr.



Phoenix ist auf die Abwicklung von Lebensversicherungen spezialisiert. Der Konzern betreut Policen von Lebensversicherern, die ihr Neugeschäft eingestellt haben, weil es sich für sie nicht mehr lohnt.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info