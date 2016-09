Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Schaffhausen (pta006/19.09.2016/07:00) - GF Automotive, eine Division von GF,

hat von einem französischen Fahrzeughersteller einen bedeutenden Auftrag für das

Batteriegehäuse eines neuen Hybridfahrzeugs erhalten. Der Vertrag mit dem neuen

Kunden beläuft sich auf EUR 77 Mio.



Die Batteriegehäuse aus Aluminium mit integriertem Kühlsystem werden ab 2019 in

Deutschland gefertigt. Der neuerliche Grossauftrag unterstreicht die

Entwicklungs- und Fertigungskompetenz von GF Automotive im wachsenden Markt der

Elektromobilität. Mit Blick auf eine möglichst grosse Reichweite des Fahrzeugs

kommt einer gewichtssparenden Bauweise besondere Bedeutung zu.



GF Automotive ist eine der weltweit führenden Automobilzulieferinnen und

technologisch wegweisende Entwicklungspartnerin und Herstellerin von PKW- und

LKW-Komponenten sowie industriellen Anwendungen. An elf Standorten in

Deutschland, Österreich, China und den USA werden jährlich rund 600 000

Tonnen Eisen, Aluminium und Magnesium zu hochwertigen Bauteilen verarbeitet.



Aussender: Georg Fischer AG

Adresse: Amsler-Laffon-Strasse 9, 8200 Schaffhausen

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Beat Römer

Tel.: +41 52 631 26 77

E-Mail: beat.roemer@georgfischer.com

Website: www.georgfischer.com



ISIN(s): CH0001752309 (Aktie)

Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



