Wien (pta007/19.09.2016/07:30) - 19.09.2016.

* 70.400 m2 fassendes Büroensemble Millennium Towers für 175 Mio. EUR erworben

* Voll vermietetes Bestandsgebäude erhöht die 92%-Auslastung des CA

Immo-Bestands

* Jährliche Mieterlöse von 12 Mio. EUR bringen weitere Stärkung der Ertragskraft

der CA Immo

* Ungarn wichtigster CEE-Markt mit zunehmend dynamischer Entwicklung



CA Immo hat den Erwerb des zentral gelegenen, 70.400 m2 fassenden Bürokomplexes

Millennium Towers in Budapest vereinbart. Das Transaktionsvolumen für die direkt

am Donauufer gelegene, voll vermietete Immobilie, die einen jährlichen

Mietertrag von rd. 12 Mio. EUR aufweist, liegt bei rund 175 Mio. EUR. Verkäufer

sind TriGranit und eine Tochtergesellschaft von Heitman LLC. Mit dieser

Transaktion baut CA Immo ihre Präsenz am Kernmarkt Ungarn, wo sie derzeit nach

Deutschland und Österreich das größte Bestandsportfolio hält, weiter

aus. Das Closing der Transaktion, welche den üblichen aufschiebenden Bedingungen

bzw. Genehmigungen unterliegt, wird innerhalb der nächsten Wochen erwartet;

somit sollte die Akquisition bereits im 4. Quartal 2016 positiv zum nachhaltigen

Ergebnis (FFO) der CA Immo beitragen. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt

aus der bestehenden Liquidität der CA Immo. Die Rechtsanwaltskanzlei CHSH war

auf Käuferseite beratend tätig.



Frank Nickel, Vorstandsvorsitzender der CA Immo: "Wir sehen derzeit eine

äußerst positive Dynamik am Budapester Immobilienmarkt, der einer der

wichtigsten Kernmärkte für die CA Immo Gruppe ist. Wir sind zuversichtlich, dass

jetzt ein guter Zeitpunkt im Immobilienzyklus ist, um in dieser Region

langfristig angelegte Investments zu tätigen. Die Erweiterung unseres

ungarischen Bestandsportfolios durch dieses moderne, Cash-Flow starke

Büroensemble wird nachhaltig zur Ertragskraft der CA Immo beitragen. Unser mit

mehr als 92% überdurchschnittlich gut ausgelastetes Bestandsportfolio wird durch

diese Akquisition weiter gestärkt und ergänzt sich optimal mit den

wachstumsstarken Developmentaktivitäten in Deutschland."



Millennium Towers - Lage und Merkmale

Die Millennium Towers liegen an prominentem Standort direkt an der Donau mit

Panoramablick auf die Buda Hügel, südlich des CBD im 9. Stadtbezirk. Das

Gesamtprojekt besteht aus vier Gebäuden (Towers I., II., III und Gebäude H des

K&H Headquarters) mit insgesamt rd. 70.400 m2 BGF und 1.200 Parkplätzen, die von

Parkanlagen umgeben und sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden

sind. Die mit einem LEED Nachhaltigkeitszertifikat ausgestattete Liegenschaft

wurde in mehreren Bauphasen zwischen 2006 und 2008 fertig gestellt und

kombiniert Büro mit rund 4.000 m2 Einzelhandelsfläche. Die Mieterstruktur des

mit 99,7% Vermietungsquote de facto voll ausgelasteten Class-A-Bürokomplexes ist

diversifiziert und inkludiert internationale Top-Mieter wie Vodafone, Morgan

Stanley und Lexmark. Das Mietauslaufprofil (WAULT) liegt bei über vier Jahren.



CA Immo in Ungarn

Das ungarische Bestandsportfolio, das zum 30.6.2016 rund 8% des CA

Immo-Gesamtportfolios ausmachte, umfasst acht Bürogebäude in Budapest sowie ein

Shopping-Center in Györ. Sieben ungarische Bürogebäude verfügen über ein LEED

Gold Nachhaltigkeitszertifikat. Der Buchwert des rund 203.000 m2 vermietbare

Fläche umfassenden Portfolios lag zum 30.6.2016 bei rund 314 Mio. EUR und wird

sich durch diese Transaktion auf rund 273.400 m2 vermietbare Fläche im Wert von

rund 490 Mio. EUR erhöhen.



Über CA Immo

CA Immo ist Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten.

Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und ist heute in den Kernmärkten

Österreich, Deutschland, Polen, Ungarn, Tschechien und Rumänien aktiv. CA

Immo ist im ATX-Index der Wiener Börse gelistet und verfügt über ein

Immobilienvermögen von rund 3,7 Mrd. EUR.



