Die Privatbank Berenberg hat Xing von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 181 auf 217 Euro angehoben. Das Online-Karrierenetzwerk könnte sein operatives Ergebnis (Ebitda) in den kommenden vier Jahren mehr als verdoppeln und in den kommenden zehn Jahren ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum aus eigener Kraft behaupten, schrieb Analystin Sarah Simon in einer Studie vom Montag. Dazu komme das Potenzial für erhebliche Barmittelausschüttungen. Daher traut Simon der Aktie nach dem starken Lauf der vergangenen Jahre einen weiteren Anstieg zu./gl/fbr

