Der Solarmodul-Hersteller Megasol (Solothurn, Schweiz), Spezialist für gebäudeintegrierte Photovoltaik, hat am 16.09.2016 in Deitingen die größte Modulfabrik der Schweiz eingeweiht. Für die Produktionsanlage, in der in Größe, Form und Farbe individuelle PV-Module hergestellt werden können, präsentiert Megasol mit dem Projekt "Vision 2020" bereits Ausbaupläne.

Den vollständigen Artikel lesen ...