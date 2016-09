Essen - All diejenigen, die sich vorstellen können, dass die Fed bereits am Mittwoch an der Zinsschraube dreht, dürften sich von den US-Preisdaten bestätigt fühlen, so die Analysten der National-Bank AG.Die Preise seien nämlich sowohl im Monats- als auch Jahresvergleich leicht stärker angestiegen als es geschätzt worden sei. Die Kernrate liege auf Jahresbasis nun bei 2,3%. Sollte an den Gerüchten, die OPEC könnte sich mit einigen Nicht-OPEC-Mitgliedern auf einem Sondertreffen im Oktober doch auf Maßnahmen zur Stabilisierung der Ölpreise verständigen, etwas dran sein, so seien die positiven Energiepreiseffekte endgültig ausgelaufen. Allerdings hätten sich irgendwelche Verständigungen auf eine Stabilisierung der Ölpreise bisher immer als Falschmeldung heraus gestellt, denn die Interessen hätten zu weit auseinandergelegen. Eine Einigung auf den status quo bei Fördermengen würde nur den aktuellen Angebotsüberhang manifestieren und ein stärkerer Anstieg der Ölpreise für eine Zunahme der US-Frankingaktivitäten sorgen.

