Paris - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" eine Aktienanleihe (ISIN DE000PB8DT07/ WKN PB8DT0) auf die Aktie von Dialog Semiconductor (ISIN GB0059822006/ WKN 927200) vor.Apple habe vergangene Woche das neue iPhone 7 vorgestellt. Dabei sei das Smartphone mit seinen Neuerungen wie etwa einem schnelleren Prozessor oder einer besseren Kamera nur wenig weiterentwickelt worden. Dennoch habe Apple seine Fans überzeugen können, die das neue iPhone in großer Zahl vorbestellen würden. Vor allem in den USA sei das Interesse groß. Hier habe das Telekomunternehmen Sprint gemeldet, dass viermal so viele Vorbestellungen wie zum Modellwechsel im Vorjahr vorliegen würden. Daraufhin habe sich die Apple-Aktie in den vergangenen Tagen kräftig erholen können und notiere am Jahreshoch bei rund 113 US-Dollar.

