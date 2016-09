Der Infrastrukturkonzern American Tower Corporation (ISIN: US03027X1000, NYSE: AMT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 55 US-Cents an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Gegenüber dem Vorquartal ist dies eine Anhebung um zwei Cents oder 3,8 Prozent. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 17. Oktober ...

