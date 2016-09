Die Unsicherheit an den Märkten ist derzeit wieder einmal deutlich zu spüren. Das liegt vor allem an der US-Notenbank. In den vergangenen Wochen gab es widersprüchliche Aussagen von Fed-Mitgliedern zur Geldpolitik. Am Mittwoch um 20:00 Uhr MEZ sollten die Märkte mehr wissen. Dann gibt die Fed bekannt, ob sie die Zinsen anhebt. Martin Weiß vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR analysiert die Auswirkungen auf Dow Jones und DAX. Außerdem wirft er einen Blick auf Einzelwerte wie Apple, Twitter, die Deutsche Bank, die Commerzbank, E.ON und Zalando.