DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL



MEMORIAL RES. DEV. 0M4 US58605Q1094 BAW/UFN

MATTRESS FIRM HLDG MRF US57722W1062 BAW/UFN