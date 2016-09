Der börsennotierte Immobilienkonzern CA Immo kauft in Budapest einen 70.400 Quadratmeter großen Bürokomplex für 175 Mio. Euro. Verkäufer der Millennium Towers am Donauufer sind TriGranit und eine Tochtergesellschaft von Heitman LLC. Das Closing der Transaktion wird für die nächsten Wochen erwartet, teilte die CA Immo am ...

