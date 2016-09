FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1,804 (1,657) PENCE - 'HOLD' - HSBC INITIATES INTERCONTINENTAL HOTELS WITH 'REDUCE' - TARGET 2900 PENCE - HSBC INITIATES WHITBREAD WITH 'BUY' - TARGET 4800 PENCE - JEFFERIES CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 67 (68) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RBS PRICE TARGET TO 212 (227) PENCE - 'HOLD' - JPM RAISES WEIR GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('UNDERWEIGHT'); TARGET 1775 (1220) PENCE - MS RAISES SKY PLC TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 1025 (1000) PENCE - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5480 (5000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3380 (3080) PENCE - 'NEUTRAL'



