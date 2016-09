Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens von 102 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass Unternehmenschef Joe Kaeser Aufwärtspotenzial für die Jahresprognose signalisiert habe, sei ein ermutigendes Zeichen, dass der Elektrokonzern auf einem guten Weg zu den Zielen des Strategieplans "Vision 2020" sei, schrieb Analyst William Mackie in einer Studie vom Montag. Er hob seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) 2016 und 2017 an und verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie um ein Jahr in die Zukunft./gl/fbr

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0009 2016-09-19/11:23

ISIN: DE0007236101