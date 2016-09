Integrata AG: Korrektur der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2016

Integrata AG

19.09.2016

Adhoc-Meldung

Stuttgart, 19.09.2016

Adhoc-Meldung der Integrata AG: Korrektur der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2016

Für das Jahr 2016 korrigiert der Vorstand der Integrata AG seine Prognose auf eine negative Umsatzentwicklung von ca. 2 % und einem negativen Ergebnis von ca. - 4 % des Umsatzes.

Stuttgart, 19. September 2016

Integrata AG Als Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG der führende europäische Full Service-Anbieter für Qualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse, Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964 und ist auf nationaler sowie internationaler Ebene in den Themenbereichen Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Informationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio deckt über 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitale Lerninhalte, Lernmethoden und Medien. 150 Berater helfen umfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. 200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisation und mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigen Wissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen den Teilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüstete IT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Mit weltweiten Büros und Partnern auf allen fünf Kontinenten ist die Cegos Group immer dicht an ihren Kunden und kann sie international unterstützen. Durch stetige pädagogische und technologische Weiterentwicklung der Lernformate, stellt die Integrata AG den Entwicklungsvorsprung ihrer Kunden ökonomisch und effektiv sicher. Cegos Group und Integrata haben im Jahr 2014 zusammengefasst einen Umsatz von ca. 200 Millionen Euro erwirtschaftet.

Pressekontakt: Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata.de Integrata AG Zettachring 4, 70567 Stuttgart Tel. +49 711 62010-201, Fax -216

Sprache: Deutsch Unternehmen: Integrata AG Zettachring 4 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 711 62010200 Fax: +49 711 62010172 E-Mail: Internet: www.integrata.de ISIN: DE0006213101 WKN: 621310 Börsen: Freiverkehr in Stuttgart

