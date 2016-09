New York / London / Wien - Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 46,35 US-Dollar. Das waren 58 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November stieg um 61 Cent auf 44,23 Dollar.

Eugen Weinberg, Experte bei der Commerzbank, führt den Preisanstieg auf neue Kämpfe zwischen rivalisierenden Gruppen um Ölhäfen im Förderland Libyen zurück. "Die Erwartung einer ...

