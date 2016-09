Berlin (ots) -



Zum Weltkindertag am 20. September setzt sich der Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e.V. (DKSB) für eine schnelle Familienzusammenführung zum Wohle der Kinder ein und fordert im Zuge dessen eine Korrektur des EASY-Systems.



Wenn Eltern und ihre minderjährigen Kinder getrennt voneinander nach Deutschland einreisen, funktioniert ihre Zusammenführung oftmals nicht. Häufig werden sogar Geschwister und Familienmitglieder nach ihrer gemeinsamen Einreise getrennt. Das erlebt der DKSB in seiner täglichen Arbeit mit Familien und deren Kindern nach der Flucht. Der Grund: Die Verteilung der Menschen nach ihrem Ankommen in Deutschland auf die Bundesländer erfolgt an sich über das EASY-System, kurz für Erstverteilung der Asylbegehrenden. Bei der Verteilung der unbegleiteten Minderjährigen auf die Jugendämter kommt jedoch ein weiteres Verfahren zum Tragen.



Problematisch ist, dass die zuständigen Behörden und Ämter unabhängig voneinander arbeiten; eine Abstimmung erfolgt nicht. Die dadurch für viele Familien entstehende Situation verstößt gegen Artikel 6 des Grundgesetzes und damit gegen ein Menschenrecht, gegen Artikel 10 der UN-Kinderrechtskonvention, der die unbürokratische Familienzusammenführung vorschreibt, und die UN-Flüchtlingskonvention.



Dazu Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes: "Es ist ein Skandal, dass es im Zeitalter moderner Datenverarbeitung überhaupt dazu kommen kann, dass Familien durch maschinelle Verteilung auseinandergerissen werden. Wir fordern die Bundesregierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass das EASY-System entsprechend korrigiert wird. Zudem ist die staatliche Gemeinschaft verpflichtet, die betroffenen Familien unter Beachtung des Kindeswohls unverzüglich zusammenzuführen." Nur so werde dem Artikel 6 des Grundgesetzes und den internationalen Verpflichtungen Deutschlands Rechnung getragen.



Begleitmaterial: Plakat der 6-teiligen Serie "Ich bin jetzt hier" des DKSB zum Thema nachhaltige Integration (Quelle: DKSB). Eine Übersicht der Motive finden Sie unter www.dksb.de/fluechtlinge/



