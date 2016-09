CMC Markets Academy: Diese Webinar-Termine sollten Sie sich nicht entgehen lassen

Die Börsen wissen kurz vor Ende des dritten Quartals immernoch nicht so richtig, wie es in Sachen US-Geldpolitik weitergeht. Eventuell sind die Anleger diese Woche schlauer. Volatile Entwicklungen sind daher an den Märkten garantiert. Anleger haben also sehr vieles zu beachten, wenn Sie an den Aktienmärkten erfolgreich handeln wollen. Da kann es sehr hilfreich zu sein, auf Tipps und Einschätzungen der Profis zu schauen.

Montag, 19. September

18:00 Uhr

CMC Hot Stocks: Heiße Trading-Aktien der Woche (Feingold Research)

Feingold Research beleuchtet in diesem Webinar die interessantesten Aktienmärkte und ihre Einzeltitel. Die Hintergründe werden sowohl fundamental als auch charttechnisch analysiert. In welche Richtung werden sich die volatilsten Aktien möglicherweise bewegen?

