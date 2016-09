Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Bayer anlässlich der Übernahme von Monsanto mit "Neutral" und einem Kursziel von 105 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Analyst Sachin Jain sieht in einer Studie vom Montag die Diskussionen um Einwände der Wettbewerbshüter als Unsicherheitsfaktor. Zudem bewegten sich die Leverkusener damit etwas von ihrem Gesundheitsfokus weg. Als dritten Negativpunkt sieht er die Frage, ob die Wirkstoffpipeline den Patentauslauf von Xarelto 2024 abfangen kann. Diese Belastungsfaktoren könnten aktuell nicht kompensiert werden, so Jain./ag/gl

ISIN: DE000BAY0017