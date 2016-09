Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat General Motors (GM) von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 29 auf 37 US-Dollar angehoben. Die Geschäfte des US-Autobauers könnten länger bedeutsam und rentabel bleiben als am Markt erwartet, schrieb Analyst Adam Jonas in einer Studie vom Montag. Sein neues Kursziel begründete er unter anderem mit der Neubewertung der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen sowie mit seinen angehobenen Schätzungen für das Kerngeschäft von GM ex China./ck/gl

