In Großstädten sind Parkplätze Mangelware. Wer einen Parkplatz gemietet hat, ist König. Wer einen besitzt ist Kaiser. Ein Investment kann sich durchaus lohnen. Was Sie über die Geldanlage Parkplatz wissen sollten.

Eine stabile Rendite, kaum Risiko und kaum Aufwand - klingt nach einem guten Investment? So bewerten es auch viele Immobilienexperten. Wer sein Geld in gut gelegene Parkplätze steckt, der kann sich seines Gewinns fast sicher sein.

1,2 Milliarden Euro setzen allein die Betreiber von Parkhäusern und Parkplätzen in Deutschland jedes Jahr um, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Tendenz steigend. Auch private Kapitalanleger können mit Parkplätzen und Garagen hohe Mietrenditen erzielen.

"Wenn Sie in eine solche Immobilie investieren wollen, dann ist das ein vernünftiges Investment", sagt Sun Jensch, Bundesgeschäftsführerin des Immobilienverbands Deutschland (IVD). Ein Parkplatz hat für Vermieter große Vorteile gegenüber der klassischen Immobilie:

1. Geringere Investitionskosten

Im Vergleich zu Wohnungen sind die Investitionen in einen Parkplatz gering. In vielen beliebten Innenstädten lassen sich für den Preis einer attraktiven Wohnung etwa zehn Parkplätze erwerben.

Ein Beispiel: In dem netten Wohnbezirk um die Kaesenstraße in Köln gibt es ein hübsch renoviertes 1-Zimmer-Apartment für rund 114.000 Euro. Derzeitige Mieteinnahmen liegen laut Maklerinformation bei 350 Euro pro Monat, das Hausgeld liegt bei 169 Euro. Monatlich käme der Vermieter demnach auf Einnahmen aus der Vermietung von 181 Euro. In der gleichen Umgebung ist aktuell ein Autostellplatz in einem Parkhaus für 16.500 Euro zu bekommen. Ähnliche Parkplätze werden monatlich für 70 bis 100 Euro vermietet.

2. Weniger Aufwand

Leckende Heizung, tropfender Wasserhahn, Schimmel im Bad? Bei Wohnungseigentümern, die ihre Immobilie vermieten, sind solche Ärgernisse leider häufig an der Tagesordnung. Im besten Fall kümmert sich ein Verwalter um solche Dinge - aber auch der kostet Geld. Darüber hinaus sind Jahresabrechnungen, Mietersuche und ähnliches deutlich aufwendiger als beim Autostellplatz.

Wer Parkplätze vermietet, muss sich mit solchen Dingen im Grunde nie rumschlagen. Eine Jahresabrechnung etwa müssen Sie für Ihren Stellplatzmieter nicht machen. Darüber hinaus ist die Vermietung eher unkompliziert. Eine Besichtigung neuer Mieter dauert in der Regel nur wenige Minuten. Probleme mit einem schlecht renovierten Parkplatz sind eher selten.

3. Kein Mietrecht

Wenn Sie eine Garage oder einen Parkplatz vermieten, müssen Sie sich um den Mieterschutz keine Gedanken machen. Der betrifft nämlich diese Art der Immobilien nicht. "Bei der Wohnung müssen Sie das Mietrecht berücksichtigen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...