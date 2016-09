NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley sieht den Autobauer General Motors (GM) für die Übergangsphase bis zum Zeitalter fahrerloser Fahrzeuge gut gerüstet. Bis zum künftigen Auto 2.0 werde noch eine längere Zeit des Wandels vergehen, doch diese könne GM nutzen, um Barmittel zu erwirtschaften und an die Aktionäre auszuschütten sowie das Neugeschäft voranzutreiben, schrieb Analyst Adam Jonas in einer Studie vom Montag. Die Geschäfte des US-Autobauers könnten länger bedeutsam und profitabel bleiben als am Markt erwartet.

Der Experte stufte die Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hoch. Das von 29 auf 37 US-Dollar angehobene Kursziel begründete er unter anderem mit der Neubewertung der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen sowie mit seinen erhöhten Schätzungen für das Kerngeschäft von GM ohne China.

Im zweiten Quartal habe der Autokonzern aus Detroit die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen, so Jonas weiter. Sollte sich der Gewinn in den Jahren 2017 und 2018 stabil entwickeln, was er für möglich halte, könnte GM damit den Markt positiv überraschen.

Der Analyst zieht die General-Motors-Papiere zudem denen des Rivalen Ford vor, unter anderem weil GM stärker von Kostensenkungen profitieren könne.

