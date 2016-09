Dortmund (pts027/19.09.2016/14:50) - Zum Start des Wintersemesters 2016/2017 hat die International School of Management (ISM) erneut das Deutschlandstipendium vergeben. Für ihre überdurchschnittlichen Leistungen und ihr soziales Engagement wurden 18 Studierende ausgezeichnet. Damit hat die ISM in diesem Jahr insgesamt 35 Deutschlandstipendien vergeben - so viele wie noch nie zuvor. "Wir freuen uns, dass wir das Deutschlandstipendium nunmehr zum neunten Mal vergeben konnten", erklärt ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt. "Denn es bietet eine hervorragende Möglichkeit, junge Talente während des Studiums zu fördern und bei der Verwirklichung ihrer Pläne zu unterstützen." Einer der Stipendiaten ist Abdullah Dehati. Der Student aus dem Bachelor-Studiengang International Management überzeugte das Auswahlkomitee nicht nur durch seine akademischen Leistungen, sondern auch durch sein freiwilliges Engagement als Dolmetscher in der Flüchtlingshilfe sowie als Mitglied der studentischen Unternehmensberatung. "Das Deutschlandstipendium zeigt mir, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde und motiviert mich, weiter auf diesem Kurs zu bleiben", erklärt er. "Ich hoffe dadurch sowohl einen Mehrwert für den Förderer, als auch für mich zu schaffen." Für die nächsten zwei Semester erhalten alle Stipendiaten eine monatliche Förderung in Höhe von 300 Euro. Diese setzt sich jeweils zur Hälfte aus Geld vom Bund und privaten Sponsoren zusammen. So ermöglichte die Evonik Stiftung allein in diesem Semester gleich zehn Stipendien. "Das Deutschlandstipendium ist eines der Leitprojekte der Evonik Stiftung. Mit großer Überzeugung unterstützen wir derzeit rund 200 junge Menschen, die sich durch gute Studienleistungen und gesellschaftliches Engagement auszeichnen. Wir gehören damit bundesweit zu den größten Förderern", so Dr. Klaus Engel, Vorstandsvorsitzender der Evonik Stiftung und der Evonik Industries AG sowie ISM-Kuratoriumsmitglied. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und Praxisorientierung aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Daniel Lichtenstein Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20160919027

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2016 08:50 ET (12:50 GMT)