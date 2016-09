Nasdaq-100 - Ein absoluter Outperformer

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

auf die Stärke der Apple-Aktie wurde in der letzten Analyse des Nasdaq-100® Index noch einmal explizit hingewiesen. Gegen Ende der Vorwoche war es dann aber nicht mehr nur Apple, die den Tech-Sektor nach oben hievte. Der ganze Chipsektor präsentierte sich stark. Der Nasdaq-100® Index brach über den Widerstand bei 4.770 Punkten aus und erreichte das Ziel bei 4.816 Punkten. In der Vorbörse schnuppert der Index bereits an einem neuen Mehrjahreshoch.



Im Fokus steht der Widerstandsbereich um 4.840 Punkte, den die Käufer zur Oberseite hin ausbrechen müssen. Sollte dies per Tagesschlusskurs gelingen, läge ein sehr starkes Kaufsignal vor. Dieses könnt weitere Käufer anlocken, wobei sich ein erstes Ausbruchsziel bei 4.900 Punkten nennen lässt. Mittelfristig wäre anschließend auch die runde 5.000-Punkte-Marke erreichbar. Kurzfristig sollten Rücksetzer möglichst oberhalb des Freitagstiefs bei 4.794 Punkten verlaufen. Ansonsten würde sich die gute Ausgangslage im Index wieder verschlechtern. Tiefere Unterstützungen lassen sich bei 4.770 und vor allen Dingen 4.700 Punkten nennen.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.08.2016 - 16.09.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2011 - 01.09.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

