Köln (ots) - WDR Fernsehen, 23.25 bis 23.55 Uhr Westart extra - Der NRW-Staatspreis 2016



Der Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen, die höchste Auszeichnung die das Land zu vergeben hat, wird am 21. September 2016 an Christel Neudeck und Dr. Rupert Neudeck (posthum) verliehen. "Christel Neudeck und Rupert Neudeck werden ausgezeichnet, um ihr humanitäres Lebenswerk zu würdigen und ihre herausragenden Verdienste für Menschen in Not und Flüchtlinge aus aller Welt anzuerkennen. Sie haben Menschenleben gerettet und der Weltöffentlichkeit vor Augen geführt, dass und wie wir alle den Opfern von Krieg, Flucht und Vertreibung helfen können", so NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. In einer Extraausgabe der Westart berichtet das WDR Fernsehen am kommenden Mittwochabend von 23.25 bis 23.55 Uhr von der feierlichen Verleihung.



Moderation: Matthias Bongard



Redaktion: Klaus Reimann



www.ard-foto.de www.presse.wdr.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Tel. 0221/220-7100 email: wdrpressedesk@wdr.de