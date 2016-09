Unterföhring (ots) - Olympisches Six-Pack gegen Comedy-Kult-Paket. Held der Nation vs. Publikumsliebling: In der nächsten Ausgabe von "Schlag den Star" trifft Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen auf den Kult-Comedian Bülent Ceylan. Pflichtprogramm oder Kür: Welcher der beiden Männer hat in der großen ProSieben-Samstagabendshow die Nase vorn - und gewinnt mit der richtigen Mischung aus sportlichem Können, Ehrgeiz, Wissen und Geschick? Bei "Schlag den Star" kämpfen Hambüchen und Ceylan in bis zu 15 Spielrunden um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Frank "Buschi" Buschmann.



"Schlag den Star" - am Samstag, 15. Oktober 2016, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben



Hashtag zur Show: SdS



